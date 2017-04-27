United Airlines, yolcuları ikna için gerekirse 10 bin dolar ödeyecek

Amerikan havayolu şirketi United Airlines, "yaka paça uçaktan atılan yolcu skandalı" sonrası, bilet sahiplerini uçaktan inmeye ikna etmek için yeni bir ödeme planı hazırladı. Şirket, koltuğundan rızası ile vazgeçen yolculara 10 bin dolara kadar ödeme yapmayı teklif edecek.

Değişiklik, Vietnam kökenli bir ABD vatandaşının, darp edilerek ve koridorda sürüklenerek uçaktan çıkarılmasına ilişkin soruşturma devam ederken duyuruldu.

Geçen yaşanan olayda David Dao isimli doktor, kabin ekibine yer olmadığı için uçaktan zorla çıkarılmak istenirken iki dişini kaybetmiş ve burnu kırılmıştı.

Olay dünya çapında tepki toplamış, sosyal medyada milyonlarca kişi tarafından izlenmiş ve havayolu şirketi geniş bir kesim tarafından kınanmıştı.

United Airlines, 10 bin dolarlık tazminat önerisinin yanında fazla bilet kesilen uçaklara ilişkin "gönüllülük" eksenli bir eylem planını da devreye sokma kararı aldı.

United Airlines CEO'su: Personel görevini yaptıABD uçağındaki yolcu neden yaka paça indirildi?

Bu plana göre:

Vietnam kökenli bir ABD'li doktorun yaka paça uçaktan atılması, son iki ay içinde United Airlines'ın itibarına zarar verdiği yorumları yapılan tek olay değil.

Havayolu şirketi, Çarşamba günü, dev bir tavşanın taşıma sırasındaki ölümü ile de gündeme geldi.

90 santimetre boyundaki Simon isimli tavşan Chicago'dan Londra'ya götürülürken hayatını kaybetti.

Şirket, Mart ayı içinde de, iki kızın "giydikleri tayt" nedeniyle uçağa alınmaması ile gündeme gelmişti.