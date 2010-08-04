-UNIFIL TARAFLARI TOPLANTIYA ÇAĞIRDI BEYRUT (A.A) - 04.08.2010 - Güney Lübnan'da yerleşik BM Uluslararası Geçici Görev Gücü (UNIFIL) yetkilileri, İsrail ve Lübnan ordularından üst düzey yetkilileri, Lübnan'ın güneyindeki son gelişmeleri görüşmek üzere bugün toplantıya çağırdı. UNIFIL sözcü yardımcısı Andrea Tenenti, toplantının UNIFIL komutanının çağrısı üzerine yapılacağını açıkladı. Tenenti, dün meydana gelen ve 2 Lübnan askeri, bir Lübnanlı gazeteci ve bir İsrail askerinin hayatını kaybettiği olayın tekrarlanmaması için herkesin, bölgede belirlenen sınırlara uyması ve tartışmalı mavi hat bölgesi konusunda BM'nin aldığı kararlara saygı duyması gerektiğini söyledi. Toplantıda, bölgede son iki günde ortaya çıkan çatışmaların bir daha meydana gelmemesi için taraflara sağduyu çağrısı yapılacağı, ayrıca iki ülke sınırında ortaya çıkabilecek sorunlar karşısında UNIFIL gözetiminde çalışılması gerektiğinin vurgulanacağı belirtildi.