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Spor

Unics Kazan - Darüşşafaka: 75-79

İSTANBU, (DHA) 7DAYS Avrupa Kupası A Grubu 8'inci hafta karşılaşmasında Darüşşafaka deplasmanda Rusya ekibi Unics Kazan'ı 79-75 mağlup etti

14 Aralık 2017 01:06

İSTANBU, (DHA)

7DAYS Avrupa Kupası A Grubu 8\'inci hafta karşılaşmasında Darüşşafaka deplasmanda Rusya ekibi Unics Kazan\'ı 79-75 mağlup etti.
Kazan Spor Salonu\'nda oynanan müsabakaya etkili başlayan ev sahibi ekip ilk periyodu 26-16, ilk yarıyı ise 38-32 önde kapattı. 3\'üncü periyotta vites artıran temsilcimiz Darüşşafaka, 24-19\'luk çeyrek skoruyla farkı 1\'e indirdi ve final periyoduna 57-56 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile girildi. Son periyotta da hücumdaki iyi performansını sürdüren Darüşşafaka, sahadan 79-75 galip ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte temsilcimiz Darüşşafaka gruptaki 7\'nci galibiyetini alarak liderliğini sürdürürken, Kazan ekibi 3\'üncü mağlubiyetini aldı ve 2\'nci sırada kaldı.

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