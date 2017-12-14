Unics Kazan - Darüşşafaka: 75-79

İSTANBU, (DHA)

7DAYS Avrupa Kupası A Grubu 8\'inci hafta karşılaşmasında Darüşşafaka deplasmanda Rusya ekibi Unics Kazan\'ı 79-75 mağlup etti.

Kazan Spor Salonu\'nda oynanan müsabakaya etkili başlayan ev sahibi ekip ilk periyodu 26-16, ilk yarıyı ise 38-32 önde kapattı. 3\'üncü periyotta vites artıran temsilcimiz Darüşşafaka, 24-19\'luk çeyrek skoruyla farkı 1\'e indirdi ve final periyoduna 57-56 ev sahibi ekibin üstünlüğü ile girildi. Son periyotta da hücumdaki iyi performansını sürdüren Darüşşafaka, sahadan 79-75 galip ayrıldı.

Bu sonuçla birlikte temsilcimiz Darüşşafaka gruptaki 7\'nci galibiyetini alarak liderliğini sürdürürken, Kazan ekibi 3\'üncü mağlubiyetini aldı ve 2\'nci sırada kaldı.