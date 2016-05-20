Unicredit, Yapı Kredi'deki hisselerini satıyor mu?

Unicredit, sermaye artışına kaynak sağlamak amacıyla Yapı Kredi de dahil olmak üzere bazı varlıklarında olası bir satışı gözden geçiriyor.

Bloomberg'e konuşan kaynaklara göre, UniCredit'in gözden geçirdiği ve hisselerini azaltabileceği varlıklar arasında FinecoBank, Yapi Kredi ve Polonya Bankası Pekao bulunuyor.

Unicredit CEO'su Federico Ghizzoni'nin değiştirilmesinin de gündemde olduğunu belirten kaynaklar, henüz hiçbir karar alınmadığını ve muhtemel yönetim değişikliğinin de süreci etkileyebileceğini söyledi.

Şu anda Yapı Kredi'nin ana hissedarı yüzde 81,8 oranındaki hissesiyle Koç Finansal Hizmetler. UniCredit 2001 yılında Türk bankacılık sektörüne girmeye karar vererek Koç Holding’e ait Koç Finansal Hizmetler'e yüzde 50-50 oranında ortak olmuştu.

Söz konusu tarihte Koç Finansal Hizmetler’e ait olan Koçbank, Türkiye’nin en büyük sekizinci bankasıydı.

Koç Finansal Hizmetler bankacılık sektöründeki konumunu güçlendirmek amacıyla 2005 yılında Yapı Kredi’yi satın almış, 2006 yılında ise, Yapı Kredi ve Koçbank’ın birleşmesiyle Türkiye’nin en büyük dördüncü özel bankası olan yeni Yapı Kredi kuruldu.

Sermaye sıkıntısı yaşıyor

UniCredit'te bir süredir sermaye sıkıntıları ön planda. Bloomberg'e konuşan kaynaklara göre, sermaye artırma çabaları kapsamında, yatırımcılar CEO Ghizonni'nin yerine de başka bir isim gelmesinden yana.

Ghizonni her ne kadar binlerce kişiyi işten çıkarsa ve zorlaşan sermaye gerekliliklerini yerine getirmek için varlık satışına gitse de, sürekli olarak hisse satışını düşünmediklerini belirtmişti. Bu da UniCredit'in Avrupa'nın en az kapitalize bankaalrından biri olmasına neden oluyordu.

Kaynaklar, bankanın yönetim kurulunun Ghizonni'nin yerine başka bir isim getirilmesi sürecini resmileştirmek üzere 1 Haziran'da toplanacağını belirtti.