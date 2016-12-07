UNICEF'ten Suriyeli çocuklar için yardım çağrısı

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Almanya şubesi tarafından Berlin'de düzenlenen basın toplantısında Suriyeli çocukların durumuna dikkat çekildi.

Örgütün verilerine göre, Suriye'de yaklaşık olarak yarım milyon çocuğun insani yardım malzemelerine erişim imkânı bulunmuyor. Kuşatma altındaki 16 kentte bulunan çocukların aylardır yardım alamadığına dikkat çeken örgüt, Suriye'de çatışmanın taraflarını 'acil olarak ve bir kez daha' çocukları korumaya çağırdı.

UNICEF'ten yapılan açıklamada, Halep'teki çatışmaların çocukları derinden etkilediği, çatışma ortamının tehlikelerinin yanı sıra su, gıda ve ilaç tedarikindeki sorunların çocuklar için her gün hayati risk oluşturduğu ifade edildi. Örgüt, evinden olan binlerce çocuğun korumasız bir şekilde soğukta kaldığını vurguladı.

6 milyon çocuk yardıma muhtaç

Ancak UNICEF'e göre sadece Halep'te değil, Suriye'nin diğer bölgelerinde de bombardımanlar ve kuşatma nedeniyle çocuklar tehlike altında. Yaklaşık 6 milyon çocuğun yardıma muhtaç durumda olduğunu açıklayan örgüt, çocukların iç savaşın 6'ncı kışında da hastalık ve soğukla karşı karşıya olduğuna dikkat çekti. Örgüt, çok sayıda ailenin hâlihazırda başka ülkelere sığındığını, yoksullaştığını, gıda, ısınma ve sıcak giysiler gibi ihtiyaçlarını karşılayamadığını açıkladı.

Okullara saldırılar

UNICEF'in verilerine göre bu yıl Suriye'de okulların hedef alındığı 84 saldırıda 69 çocuk hayatını kaybetti ve çoğu da yaralandı. Suriye'deki okulların üçte birinin kapalı olduğunu açıklayan örgüt, mümkün olduğunca çok çocuğun okula gidebilmesi için çaba gösterildiğini belirtti.

Bağış çağrısı

Suriye'de partner örgütlerle işbirliği içinde olan UNICEF, muhtaç durumdaki ailelere battaniye, yorgan ve kış giysileri dağıtıldığını duyurdu. UNICEF bu sene toplam 700 bin çocuğun soğuktan korunmasını hedefliyor. Ancak yetkililer, bu hedefe ulaşabilmek için bağışlara ihtiyaçları olduğunu belirtiyor. UNICEF Almanya yetkilisi Daniela Schadt, "Halep'te ve Suriye'nin diğer bölgelerinde olanları dünya üzerinde hiçbir çocuk yaşamamalı. Suriye'deki şiddeti sona erdirmek bizim elimizde. Çocukların acısını dindirmek isteyen herkes yardımda bulunabilir" dedi.

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