UNICEF'in aşı kampanyasında 4 sağlıkçı öldürüldü!

UNICEF'in çocuk felcine karşı yürüttüğü kampanyada, Pakistan'ın Karaçi kentinde aşı yapan dört kadın görevli vurularak öldürüldü.

Polisin açıklamasına göre, saldırılar kentin üç ayrı bölgesinde meydana geldi.

Saldırları henüz üstlenen olmadı fakat Taliban militanları çocuk felci faaliyetlerine karşı tehditlerde bulunmuştu.

Ülkenin kuzeybatısındaki Peşaver kentinde de bir grup kadın sağlık çalışanına açılan ateşte, genç bir kız yaralandı.

Pakistan Sağlık Bakanlığı, saldırılar nedeniyle 5,2 milyon aşı yapılması hedeflenen çocuk felci kampanyasını durdurdu. (bbctürkçe)



Aşı kampanylarında casusluk iddiası!



Amerikan istihbarat teşkilatı CIA, El Kaide lideri Usame Bin Ladin'in öldürüldüğü 2011'deki operasyonunda sahte bir hepatit aşı kampanyası düzenlemişti. Bu nedenle ülkede aşılama kampanyalarına şüpheyle bakıldığı belirtildi.

Geçmişte de İslamcı militanlar, aşı kampanyalarının casusluk amacı taşıdığını öne sürerek, yardım kuruluşu çalışanlarını kaçırıp öldürmüştü.

Pakistan, Afganistan ve Nijerya'yla birlikte çocuk felcinin yerel salgın hastalık olduğu üç ülkeden biri.