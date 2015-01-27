UNICEF ve UNESCO'dan Türkiye'de çocuk raporu: Okula gitmeyen işçi oluyor

UNICEF ve UNESCO’nun hazırladığı rapora göre Türkiye’de okula gitmeyen çocukların yüzde 56’sı çocuk işçi oluyor. Türkiye, sadece Sudan ve Pakistan’dan daha iyi durumda.

Milliyet'ten Ayşegül Kahvecioğlu'nun haberine göre, UNESCO İstatistik Enstitüsü ve UNICEF, ortaklaşa hazırladığı “Yerine Getirilmeyen Herkes içineğitim Sözüne Dönüş: Okul Dışındaki Çocuklar Küresel Girişimi Bulguları” raporunu tamamladı. Türkiye’de okula gitmeyen çocuklar ve buna bağlı çocuk işçiliği ile ilgili önemli tespitlerin yer aldığı raporda, Türkiye’de önemli veri eksiklerinin ve verilerin güvenilirliğine ilişkin problemlerin olduğu belirtildi.

45 saat çalışıyor

Çocukların ne kadar fazla çalıştırılırsa o kadar eğitimin dışında kaldığı vurgulanan raporda, bunun en çarpıcı örneği olarak Türkiye gösterildi. Türkiye’de okula gitmeyen çocuk işçilerin, haftada 45 saat ortalama ile çalıştığı belirtilen raporda, okula giden çocuk işçilerin ise haftada ortalama 15 saat çalıştığı; yani okula gitmeyen çocukların okula gidenlere oranla haftada 30 saat fazla çalıştırıldığı bildirildi. 28 saatten fazla evde çalışan çocukların “çocuk işçi” sayıldığı belirtilen raporda, ev işlerinin çocuk işçiliğinde küçük bir bölümü kapsadığı kaydedildi.

'Sondan üçüncü'

“Çocuk işçi” istatistiklerinin yer aldığı rapora göre, 7-14 yaş arası en çok çocuk işçi çalıştıran ülke, yüzde 45 ile Etiyopya. Etiyopya’yı yüzde 37 ile Gana, yüzde 30 ile Kırgızistan ve Zambiya, yüzde 29 ile Bolivya, yüzde 27 ile Nijerya ve Mozambik, yüzde 24 ile Liberya, yüzde 19 ile Sudan ve yüzde 18 ile Kongo takip ediyor. Bu sıralamada 24 ülke arasında yüzde 3 ile Türkiye, en az çocuk işçi çalıştıran 2. ülke.

Okula gitmeyen çocukların, “çocuk işçi” olarak çalışmasına ilişkin istatistiklerde ise Türkiye çarpıcı bir şekilde en üst sıralarda yer alıyor. Buna göre, 7-14 yaş arası okula gitmeyen çocukların oranına bakıldığında ilk sırayı yüzde 88 ile Pakistan, ikinci sırayı ise yüzde 75 ile Sudan alıyor. Türkiye ise yüzde 56 ile Pakistan ve Sudan’dan sonra 3. sırada geliyor.

‘Haydi Kızlar Okula’ örnek oldu

Raporda, hükümetler ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğinin kız çocuklarının eğitimlerine devam etmesinde önemli bir rol oynadığı ve Türkiye’de yaklaşık 350 bin kız çocuğunun okula kaydolmasını sağlayan, “Haydi Kızlar Okula” kampanyasının kamu ve STK’lar arasındaki işbirliğine güzel bir örnek oluşturduğu belirtildi.

‘Bu rapor, bir uyandırma alarmıdır’

UNESCO Genel Direktörü Irina Bokova, rapora ilişkin, “Daha fazla öğretmen, daha fazla derslik ve daha fazla ders kitabı temelindeki dostlar alışverişte görsün tarzı stratejiler en dezavantajlı konumdaki çocuklara ulaşma açısından yeterli olmamaktadır. Çatışmalar nedeniyle yerlerinden olan ailelere, evlerine kapanmaya zorlanan kızlara, engellilere ve çalışmak zorunda olan daha milyonlarcasına ulaşmak için özel hedef gözeten müdahalelere ihtiyaç var. Ancak, bu tür politikaların da bir maliyeti vardır. Bu rapor, bir uyandırma alarmıdır; kaynakları, her çocuk için temel eğitimi mutlaka güvence altına alacak şekilde harekete geçirmeye yönelik bir alarm ve çağrıdır” ifadelerini kullandı.