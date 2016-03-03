UNICEF uyardı: Durum kötüleşiyor



BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü Rudi Tarneden, Yunanistan - Makedonya sınırındaki İdomeni'de durumun giderek kötüleştiğini söyledi.

Alman televizyon kanalı ZDF'in bu sabahki haber programına katılan Tarneden, koşulları özellikle çocuklar için zor olduğuna dikkat çekerek "Sadece kriz bölgelerinden tanıdığımız bir duruma Avrupa'da izin verilmemeli" diye konuştu.

Sınırdaki kampların tamaman dolu olduğunu ifade eden Tarneden, "Çok sayıda çocuk ve kadın, bunlar arasında hamileler de var, tamamen umutsuzluk içinde. Hava yağmurlu ve soğuk, çok az yiyecekleri var, ayrıca hastalık riski de artıyor" diye konuştu. UNICEF Sözcüsü, bu koşullar altında korku ve umutsuzluğun büyüdüğünü ifade etti.

"Asgari standartlar sağlanmalı"

En azından asgari insani standartların bağlanması gerektiğini kaydeden Tarneden, Avrupa'da sığınmacıların, özellikle de çocukların geri gönderilmesi konusunda anlaşmazlık yaşandığına işaret etti. Tarneden, "Refah içindeki bir kıtanın bunu başaramaması üzücü ve utanç verici bir durum" diye sözlerini sürdürdü.

Sınır Tanımayan Doktorlar örgütüne bağlı yardım çalışanları İdomeni'de her gün 30 bin porsiyon yemek dağıtıyor. Ancak bunlardan sadece 6 bin 500'ü sıcak öğün olduğu, sığınmacılara genellikle sandviç verildiği belirtiliyor. İdomeni'deki kampta kalan mültecilerin sayısı ise sadece 1600, diğerleri küçük çadırlarda ya da açık havada geceliyor.