UNICEF ünlülerin Afrika'dan evlat edinmesinin önüne geçiyor

Avrupalı ve Amerikalı aileler son 10 yılda Afrika’dan 40 bin çocuk evlat edindi. UNICEF; Madonna, Angelina Jolie ve Charlize Theron gibi ünlülerin başlattığı bu modanın önüne geçilmesi gerektiğini açıkladı.

UNICEF, Afrika’dan çocuk evlat edinilmesinin önüne geçmek için önlemler alınması gerektiğini düşünüyor.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF’in Etiyopya’daki temsilcisi Patrizia DiGiovanni, Danimarka’da yayımlanan Politiken gazetesine verdiği röportajda, Batı ülkeleri tarafından 10 yılda 40 binin üzerinde Afrikalı çocuğun evlat edinildiğini hatırlatarak, “Afrika ülkelerini fakirlikten kurtarmak için evlat edinmek çare olarak görülmemeli. Bizim endişemiz, Batı ülkelerinin, Afrika ülkelerini evlat edinilen pazarlar olarak görmeye başlamaları” diye konuştu.

DiGiovanni, Afrika’da en fazla evlat edinilen ülkenin de Etiyopya olduğunu belirterek, 5 yılda bu ülkeden 26 bin 100 çocuğun Batı ülkelerine gönderildiğini söyledi. Etiyopya temsilcisi Afrika ülkelerinin fakirlikten ve açlıktan bu şekilde kurtarılamayacağına, soruna yerinde çözüm yolları aranması gerektiğine dikkati çekti.

Çocuklar aileleriyle kalmalı

Afrika’nın zamanla Batı ülkelerine çocuk ihraç eden bir kıta durumuna geldiğini vurgulayan DiGiovanni, bunun önüne geçilmesi gerektiğini söyledi.

DiGiovanni Afrika’dan evlat verilmesine karşı olmadıklarını ama çocukların ailelerinde kalmalarının dünyanın birinci önceliği olması gerektiğini vurgulayarak “Çocukların aileleriyle kalmaları için alternatifler geliştirilmeli” dedi.

Danimarkalı ailelerin Afrika’dan evlat edinmesini sağlayan DanAdopt adlı firma ise çocukların korunabilmesi için Afrika’dan evlat edinme işlerini sadece yüksek etik standartları olan kurumların gerçekleştirmesine izin verilmesi gerektiğini söyledi.

Madonna, Jolie ve Theron

Milliyet'in haberine göre; Afrika’dan evlat edinme akımında başı çeken ünlü isimler arasında Madonna, Angelina Jolie ve Charlize Theron bulunuyor. Madonna, Afrika’dan iki çocuk evlat edindi. 2006 yılında henüz bebekken David’i, 2009 yılında ise 4 yaşındaki Mercy’yi evlat edindi. Üç kere evlat edinen Jolie’nin 2005’te evlat edindiği kızı Zahara Etiyopyalı. Theron ise Güney Afrika asıllı Jackson’ı bu sene Mart ayında evlat edindi.