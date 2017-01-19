UNICEF: Türkiye'deki Suriyeli çocukların yüzde 40'ı okula gitmiyor

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Türkiye'deki Suriyeli mülteci çocukların yüzde 40'ının okula gitmediğini söyledi.

UNICEF yaptığı açıklamada, mülteci çocukların okullara kayıt olabilmeleri için Türk hükümetinin birçok adım attığını ancak bu konuya daha fazla kaynak ayrılmaması hainde yüz binlerce çocuğun kayıp kuşağa dönüşme riskiyle karşı karşıya olduğunu ifade etti.

Türkiye'de 1 milyondan fazla çocuk mülteci olduğu tahmin ediliyor. Buna göre, Türkiye, dünyada en fazla çocuk mülteci barındıran ülke konumunda bulunuyor.

UNICEF, bu çocukların eğitim eksikliği nedeniyle Suriye'deki iç savaşın bitmesinin ardından ülkelerinin yeniden inşasında rol almaları için gereken donanım ve niteliklerden mahrum kaldıklarını vurguladı.

UNICEF verilerine göre, Suriye'de de kuşatma altındaki bölgelerde yaşayan yaklaşık 2 milyon çocuk okula gidemiyor.