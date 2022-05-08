UNICEF: Suriyeli 12,3 milyon çocuk insani yardıma muhtaç

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Suriyeli 12,3 milyondan fazla çocuğun insani yardıma muhtaç olduğu uyarısında bulundu.

Euronews'in haberine göre UNICEF Ortadoğu ve Kuzey Afrika Direktörü Adele Khodr yaptığı yazılı açıklamada, “Milyonlarca Suriyeli çocuk Suriye'de ve komşu ülkelerde hala korku, belirsizlik ve ihtiyaç içinde yaşıyor.” dedi.

Temel ihtiyaç maddelerinin fiyatları yükseliyor

Ülke içinde 6,5 milyon, komşu ülkelerde ise 5,8 milyon çocuğun insani yardıma ihtiyaca olduğu vurgulanan açıklamada Ukrayna savaşı yüzünden gıda da dahil olmak üzere temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarının hızla yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada 11 yıldır iç savaşın devam ettiği Suriye’de 13 bin çocuğun öldürüldüğü belirtilirken, sadece bu yılın ilk üç ayında 213 çocuk öldürüldüğü bildirildi.