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Dünya

UNICEF: Suriye'de en fazla çocuk ölümü 2016'da yaşandı

"Çocuklar sessizce ölüyor"

13 Mart 2017 16:22

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF), yayımladığı son rapora göre, geçen yıl Suriye'de çocuklar "eşi benzeri görülmememiş" şiddete ve ihlallere maruz kaldı.

Geçen yıl ölen, sakat kalan ve 7 yaşında savaşmaya zorlanan çocukların sayısında "dramatik" bir artış yaşandığı belirtilen raporda, "Suriye'de en fazla çocuk ölümü 2016 yılında yaşandı; geçen yıl en az 652 çocuk hayatını kaybetti." denildi.

Raporda, 255 çocuğunun okulda hayatını kaybettiği belirtilerek aralarında 7 yaşında çocukların da bulunduğu 850'den fazla çocuğun savaşmaya, intihar bombacısı olmaya, gardiyanlık ve cellatlık yapmaya zorlandığı kaydedildi.

UNICEF Ortadoğu ve Kuzey Afrika Sözcüsü Juliette Touma, rapora ilişkin yaptığı açıklamada, Suriye'deki çocuklarının durumunun dibe vurduğunu ve çocukların uçurumun eşiğine sürüklendiğini söyledi.

 

"Çocuklar sessizce ölüyor"

 

Suriye'de hastanelere ve sağlık çalışanlarına yönelik en az 338 saldırı düzenlendiği ifade edilen raporda bomba, kurşun ya da patlamalardan kurtulan çocukların ise önlenebilir hastalıkları tedavi edilemediği için sessizce hayatını kaybettiğine dikkat çekildi.

Raporda, kuşatma altında yaşayan 280 bin, erişimin zor olduğu bölgelerde ise 2,8 milyon çocuğun insani yardıma erişiminin olmadığı belirtildi.

 

2 milyon çocuk okulsuz

 

Rapora göre, okulların üçte birinin yıkıldığı, barınak ya da askeri amaçlarla kullanıldığı Suriye'de 2 milyon çocuk okula gidemiyor.

Suriye'de iş savaşın başladığı 2011 yılından beri 6 milyon çocuk insani yardımlarla yaşıyor, 2,3 milyondan fazla çocuk ise Türkiye, Lübnan, Ürdün, Mısır ve Irak'ta mülteci konumunda.

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