UNICEF PKK'yı kınadı

T24-

UNICEF'in uluslararası topluluk tarafından terörist bir örgüt olarak yasa dışı ilan edilen PKK saflarında çocukların da yer aldığına ilişkin son haberlerden derin kaygı duyduğu belirtilen açıklamada, "Çocukların yetişkinlerin kendi çatışmalarına dahil edilmemeleri için, Çocuk Haklarına dair Sözleşme'nin Çocukların Silahlı Çatışmalarda Yer Almalarıyla ilgili İsteğe Bağlı Protokolü ve Sözleşme'nin kendisi tarafından getirilen yükümlülüklere gerekli saygı gösterilmelidir. Çocukların silahlı güçler ve terörist gruplar tarafından kullanılmaları suçtur. Bu duruma bir son verilmeli ve silâhlandırılan çocuklar hemen serbest bırakılmalıdır. Bu şekilde silâhlandırılan çocuklar suçlu değil mağdurdur ve kendilerine buna göre davranılmalıdır. UNICEF, bu konumdaki çocukların silahsızlandırılmalarına, yeniden çocukluk dönemini yaşamalarına ve topluluklarıyla yeniden bütünleşmelerine yönelik çabalara yardıma hazırdır" denildi.



Üzerlerine üniforma giymeye ve ellerine silah almaya zorlanan çocuklar psikolojik ve çoğu kez fiziksel açıdan da zarar gördüğü vurgulanan açıklamada, "Kendilerine yardımcı olunmaması durumunda kendileri de şiddeti teşvik eden kişiler olarak büyümekte, yetişkin yaşlara geldiklerinde de başka çocukları silahlandırmaktadır. Çocukların ve gençlerin, kendi dönemlerini silahlı çatışmaların teröründen uzak yaşama hakları vardır" denildi.