-UNICEF: PAKİSTAN'IN AYLARCA YARDIMA İHTİYACI OLACAK CENEVRE (A.A) - 19.08.2010 - BM Çocuk Fonu (UNICEF), sel felaketinin vurduğu Pakistan'ın aylarca uluslararası yardıma ihtiyacı olacağını açıkladı. UNICEF'in Güney Asya yöneticisi Daniel Toole, Pakistan'dan telefonla Cenevre'deki gazetecilerle düzenlediği basın toplantısında, BM hesaplarına göre selden etkilenen 15,4 milyon kişiye yardım için acilen nakit bağışlara gereksinim duyulduğunu söyledi. Toole, yağışların durmasının ardından da ülkenin bazı bölümlerinin sel sularının altında kalabileceği, bu suların sıtma, kolera ve diyare gibi hastalık riskini artırdığını ifade etti. Daniel Toole, UNICEF'in, aslında 47 milyon dolar olan yardım çağrısını, artan ihtiyaçları karşılamak için 5 katına çıkarmayı düşündüğünü sözlerine ekledi. Bu arada BM, Pakistan'da yaklaşık 3 haftadır süren sellerde evsiz kalanların sayısının 4 milyonu geçtiğini bildirdi.