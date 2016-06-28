UNICEF: Önlem alınmazsa 15 yılda 69 milyon çocuk ölecek

UNICEF, önlem alınmazsa 2030 yılına kadar 5 yaş altı 69 milyon çocuğun önlenebilir nedenlerle hayatını kaybedeceğini bildirdi.

NTV'nin haberine göre, Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu (UNICEF), BM sürüdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılması için belirlenen 2030 tarihine kadar mevcut koşulların değişmemesi durumunda çocuk eşitsizliğinin doğurabileceği sonuçları raporladı.



Rapora göre, mevcut koşullar ve nüfus artış hızı aynı kalırsa 2030 yılında 167 milyon çocuk aşırı yoksulluk altında olacak. 60 milyon çocuk temel eğitimden mahrum kalırken 750 milyon kadın, çocukken evlenecek.



En yoksul çocukların zenginlere oranla 5. yaş gününe varmadan ölme ihtimalinin iki kat fazla olduğu vurgulanan raporda, şartlar iyileştirilmezse mevcut eğilime göre 2030 yılına kadar 5 yaş altı 69 milyon çocuğun öleceği belirtildi.



Raporda önlenebilir nedenlerle çocuk ölümlerin en fazla Güney Asya ve Sahra altı Afrika'da görüldüğü ifade edildi.



Anneleri okuma yazma bilmeyen çocukların ölme ihtimalinin diğerlerine göre 3 kat fazla olduğu kaydedilen raporda, fakir ailelerin kız çocuklarının küçük yaşta evlenme ihtimalinin de diğerlerine göre iki kat fazla bulunduğuna işaret edildi.



Raporda, en dezavantajlı çocukların şartlarının iyileştirilmesi ve olumsuz sonuçların önlenmesi için hükümetlere çağrı yapılarak, çocukların çatışmalar nedeniyle mülteci konumuna düşmesinin doğurduğu sorunların önlenmesi için de sorunlara siyasi çözüm bulunmasının önemi vurgulandı.