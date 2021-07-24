UNICEF, Lübnan için uyardı: Su şebekesi bir buçuk ay içinde çökebilir

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), giderek derinleşen ekonomik krizin yaşandığı Lübnan'daki su şebekesinin bir buçuk ay içinde çökeceği uyarısında bulundu.

Sputnik'te yer alan habere göre, UNICEF bir yazılı açıklama yayımlayarak Lübnan'da bir milyonu mülteci olmak üzere dört milyondan fazla insanın güvenli içme suyuna erişimini kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu kaydetti.

Ülkenin farklı yerlerindeki su pompalama istasyonunun çoğunun dört ila altı hafta içinde aşamalı olarak duracağı aktarılan açıklamada, ülke nüfusunun yüzde 71'inden fazlasına tekabül eden yaklaşık 4 milyon insanın suya erişememe tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtildi.

Lübnan'daki su dağıtım şebekesinin bakım onarım masraflarını döviz cinsinden ödeyemediği için çalışamadığı dile getirilen açıklamada, elektrik şebekesinin çökmesi ve yüksek yakıt maliyetinin de su pompalama istasyonlarının durmasına neden olan sebepler arasında yer aldığına işaret edildi.

Lübnan'daki ekonomik kriz

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşıyor.

Yerel para birimi Lübnan lirası ise Merkez Bankası kuru sabit tutsa da bankalarda ve karaborsada değer kaybıyla farklı fiyatlardan işlem görüyor. Merkez Bankasının belirlediği resmi kur 1507, bankalardaki geçerli kur 3 bin 900 lira iken, karaborsada dolar 17 bin 500 liradan işlem görüyor.