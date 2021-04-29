UNICEF'le aşı kampanyası yapan David Beckham, aşı karşıtlarının hedefi oldu

Futbolcu David Beckham, UNICEF'in Dünya Bağışıklık Günü kampanyasının yüzü olunca aşı karşıtlarının hedefi oldu.

Beckham, Dünya Bağışıklık Günü için çektiği videoda "Aşılar çalışıyor. Her yıl milyonlarca çocuk ve yetişkinin hayatını kurtarıyor. Yeniden beraber olacağız ve bu aşılar sayesinde olacak" dedi.

UNICEF'le beraber yürütülen kampanyanın videosunun yayınlanmasıyla sosyal medyadaki aşı karşıtları Beckham'ı hedef haline getirdi. Kullanıcılar Beckham'a "Bu zehri tanıtmak için ne kadar para aldın", "Artık Beckham'ı sevmiyorum" gibi mesajlar yazdı. Twitter ise bu mesajların hiçbirine "yanlış bilgi" uyarısı koymadı.

Koronavirüs salgını boyunca sosyal medyada aşı karşıtı mesajlar salgınla mücadelede ciddi bir sorun hâline geldi. Uzmanlar, yalan bilgilerin salgını kontrol altına almayı zorlaştıracağı konusunda uyardı.