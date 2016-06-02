UNICEF: IŞİD 20 bin çocuğu çatışmalarda kullanabilir

UNICEF, Felluce’de 20 bin çocuğun IŞİD tarafından zorla silahlı çatışmalarda kullanılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu duyurdu.

Birleşmiş Milletler’e (BM) bağlı UNICEF’in (Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu) Irak Temsilcisi Peter Hawkins yaptığı yazılı açıklamada, Felluce’de yaklaşık 20 bin çocuğun IŞİD tarafından zorla silahlandırma tehlikesi altında olduğunu belirtti. Hawkins, açıklamada çocukların IŞİD tarafından silahlı çatışmalarda kullanılma tehlikesi yaşadıklarına değinerek, kimi Iraklı çocukların da yaşadıkları şehirlerden kaçırıldığını ifade etti.

Çocuklara çatışmalarda silah ve cephane taşıttırıldığına dikkat çeken Hawkins, “Aşırı şekilde şiddete maruz kalan çocukların korunmasıyla ilgili endişe söz konusu. Çocuklar, çatışmalarda kullanılmak üzere zorla alıkoyma, zorlu güvenlik kontrolleri ve ailelerinden ayrılma riskiyle karşı karşıya bulunuyor. Çatışmalar için zorla alıkonulan çocuklar hayatları ve geleceklerinin tehlikede olduğunu görüyorlar” ifadelerini kullandı.

Iraklı çeşitli gruplardan oluşan güçler, 23 Mayıs'ta Felluce'yi IŞİD işgalinden kurtarma operasyonu başlatmıştı. Felluce operasyonu, IŞİD işgalinde bulunan Musul kentinin alınması için kritik bir öneme sahip. Irak Başbakanı Haydar al-Abadi de 2016 sonuna kadar tüm ülkenin IŞİD’den temizleneceğini dile getirmişti.