UNICEF: Irak'ta 3 yılda 1000'den fazla çocuk öldürüldü

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), IŞİD'le mücadelenin sürdüğü Irak'ta 2014'ten bu yana 1000'den fazla çocuğun öldürüldüğünü, 1100 çocuğun da yaralandığını açıkladı. UNICEF'e göre ülkede 5 milyondan fazla çocuk da acil yardım bekliyor.

UNICEF'ten yapılan açıklamada, ABD öncülüğündeki koalisyonun desteğiyle Irak ordusunun operasyonlarını sürdürdüğü Musul'da çocukların kasten hedef alınarak öldürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, IŞİD'in bu yöntemle aileleri cezalandırmayı ve kentten kaçmalarını engellemeyi amaçladığı belirtildi.

UNICEF'e göre IŞİD, 4650'den fazla çocuğu da ailelerinden ayırdı.

IŞİD'le mücadeleyi "modern tarihin en vahşi savaşlarından biri" olarak tanımlayan UNICEF, çocukların "sonsuz bir şiddet ve fakirlik döngüsünde" sıkışıp kaldığına dikkat çekti.

UNICEF, çocukların şiddetten korunması için acilen daha fazla kaynak oluşturulması çağrısı yaptı.

UNICEF'in verilerine göre, Musul'un batısındaki travma merkezlerinde tedavi görenlerin yaklaşık yarısı çocuk.

Irak'ta 800 bin çocuk da, ebeveynlerinden en az birini kaybetti.

Uluslararası kuruluşlar, yarısına yakını çocuk olmak üzere en az 100 bin insanın Musul'da halen, örgüt militanlarının kontrolünde olan son bölgede, yani Eski Kent'in merkezinde tehlikeli koşullarda mahsur kaldığını söylüyor.