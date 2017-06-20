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Dünya

UNICEF ilk kez bir mülteci iyi niyet elçisi olarak seçti

UNICEF tarafından ilk defa bir mülteci iyi niyet elçisi olarak seçildi

20 Haziran 2017 20:03

19 yaşındaki Suriyeli mülteci Justin Forsyth, Birleşmiş Millerler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından iyi niyet elçisi olarak seçildi. 

Forsyht'ın yaptığı açıklamada Elmellehan'ın, Ürdün’deki Zateri mülteci kampında kalırken kurumdan destek aldığı belirtilerek, genç kızın, çocukken aynı şekilde kurumdan destek alan ve daha sonra iyi niyet elçiliği yapan sanatçı Audrey Hepburn'ün izinden gittiği kaydedildi.

Elmellehan da Suriye'den kaçarken yanına sadece okul kitaplarını aldığını aktararak, "Mülteci olarak, çocukların erken evlilik veya çalışmaya zorlandıklarında neler olduğunu gördüm." ifadelerini kullandı. İyi niyet elçisi Elmellehan, UNICEF ile bu çocukların sesini duyuracaklarını vurgulayarak, "Onların okula döndürmelerine yardımcı olacağız.” dedi.

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