UNICEF: Halep'teki çocuklar derhal tahliye edilmeli

BM Çocuklara Yardım Fonu UNICEF, Halep’in doğusunda kalan yüzlerce çocuğun çatışma altındaki kenti bir an önce terk etmemeleri halinde ölme ihtimallerinin çok yüksek olduğunu belirtti.

UNICEF İcra Direktörü Anthony Lake cuma günü New York’ta yaptığı açıklamada son 24 saat içerisinde Halep’in doğusundan 2 bin 700’den fazla çocuğun tahliye edildiğini duyurdu ve aralarında hasta, yaralı ve öksüz birçok çocuk olduğunu belirtti. Lake "Kentte hala yüzlerce yaralı çocuk hapsolmuş durumda“ diye konuştu.

Bu çocuklar için aşırı endişe duyduklarını belirten Lake "Bu çocuklar derhal tahliye edilmezse ölebilirler" dedi. Lake, UNICEF’in tüm ekip ve transport imkanları ile bu çocukları Halep’in doğusundan çıkarmaya hazır olduğunu duyurdu.

UNICEF’in ortakları ile birlikte çocukları güvenli bölgelere taşımak için çabaladığını kaydeden Lake, savaşan taraflara, çocukların tahliyesi için gerekli yardımların ulaşmasına izin vermeleri çağrısı yaptı.

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dpa/kna, BD/GA