UNICEF: Halep'te 100 bin çocuk tehlikede

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu UNICEF’in Almanya Sözcüsü Rudi Tarneden, haftasonu Halep’e yapılan ağır saldırılarla bölgedeki durumun en vahim seviyeye ulaştığını kaydetti. Tarneden, pazartesi günü Kuzey Almanya Radyo Televizyon Kurumu’na (NDR) yaptığı açıklamada, saldırıların "yoğunluk ve başkalarını dikkate almama" açısından II. Dünya Savaşı sırasındaki kıyımlar ile karşılaştırılabileceğini belirtti. Tarneden, Halep üzerindeki hava saldırılarının bir an önce durdurulmasını talep etti.

UNICEF verilerine göre Halep’in doğusunda isyancıların kontrolü altındaki bölgelerde hâlihazırda yaklaşık 100 bin çocuk kalıcı tehlike altında. Suriye’de insanlıktan geriye kalanın kurtarılması noktasına gelindiğini vurgulayan UNICEF’in Almanya Sözcüsü "Halep ve Suriye’nin diğer bölgelerindeki yardım görevlileri, halka destek vermek için ellerinden gelen her şeyi yapıyor ama bunu daha fazla sürdüremeyebilirler" diye konuştu.

Uzun süren pazarlıkların ardından ABD ve Rusya’nın Kurban Bayramı öncesi üzerinde uzlaştığı ateşkes, birkaç gün sürmeden bozulmuş ve ülkede şiddet yeniden tırmanmaya başlamıştı. Esad rejimi ve Rusya’ya ait uçaklar geçen hafta perşembe gününden itibaren Halep’i bombalamaya devam ediyor. Gözlemciler, 5 yıl önce iç savaşın patlak verdiği andan bu yana ülkedeki en ağır çatışmaların yaşandığını belirtiyor.

Rusya tarafından desteklenen Suriye ordusu, Halep kentinin tamamının kontrolünü ele geçirmek istiyor. Halep’in doğusu isyancıların, batısı da rejim birliklerinin kontrolü altında bulunuyor.

© Deutsche Welle Türkçe

epd/afp, BD/BK