UNICEF: Covid hâlâ 400 milyon öğrencinin eğitim hayatını etkiliyor

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Koronavirüs nedeniyle okul kapanmalarının hâlâ 23 ülkede 405 milyon öğrenciyi etkilediğini açıkladı.

UNICEF’in aktardığına göre an az 147 milyon öğrenci, yüz yüze eğitimin en az yarısını kaçırmış durumda. Dezavantajlı gruplardaki çocukların, özellikle de kız öğrencilerinin okullar açıldıktan sonra da okula dönemediği belirtildi.

UNICEF Direktörü Catharine Russel, yaptığı açıklamada “Çocuklar pandeminin ‘gizli zayiatları’ ifadesini kullandı.

Çocuklar pandemide sağlık olarak düşük risk grubunda olsa da “hayatlarının tepetaklak olduğu” belirtildi.

Pandeminin başladığı Mart 2020’de 150 ülkede okulların tamamlandığı, iki yıl geçtikten sonra 19 ülkede hâlâ okulların açılmadığı belirtildi.