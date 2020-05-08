UNICEF: Covid-19 salgını süresince 116 milyon çocuk doğabilir

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Birleşmiş Milletler'e bağlı UNICEF'in yaptığı araştırmaya göre yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını devam ettiği süre içinde 116 milyon bebeğin doğacağı tahmin ediliyor.

UNICEF, 10 Mayıs Anneler Günü öncesi yaptığı açıklamada, Koronavirüs günlerinde doğacak bebeklere ilişkin uyarılarını açıkladı. UNICEF, salgın döneminde yeni anne olanların ve doğan bebeklerin alınan karantina önlemleri nedeniyle zorluk yaşayacağını, sağlık hizmetlerinden tam anlamıyla faydalanamayabileceğini hatırlattı.

UNICEF'in yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Dünya genelinde milyonlarca anne alıştığımız dünyada ebeveynliği tecrübe etti. Şimdi yeni anne olacaklar içinde bulunduğumuz yeni dünyada, enfekte olma korkusuyla sağlık merkezlerine gitmekten çekinecek ve kısıtlamalar nedeniyle acil sağlık hizmetlerine erişimde zorluklar yaşayacak. Koronavirüs pandemisinin anneliği nasıl etkileyeceğini düşünmek zor"

Örgüt, devletlere ve sağlık hizmeti sağlayanlara pandemi boyunca önlem almaları, hamile kadınların sağlık hizmetinden faydalanmasını kolaylaştırması çağrısı yaptı.