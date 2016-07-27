T24 LogoT24 Logo
Dünya

UNICEF: Avrupa çocuk sığınmacıları koruyamıyor

UNICEF sözcüsü, çocukların insan kaçakçılarından da korunması gerektiğine dikkat çekti

27 Temmuz 2016 02:26

UNICEF, Avrupa’daki çocuk koruma hizmetlerinin çocuk sığınmacılar konusunda başarısız olduğunu belirtti.

İngiltere'nin Lordlar Kamarası’nın bugün açıkladığı raporu değerlendiren UNICEF Sözcüsü Sarah Crowe, “Raporun ortaya çıkardığı, UNICEF’in en başından beri söylediğiyle aynı. Sistem, yanlarında bir yetişkin olmayan Avrupa’daki sığınmacı çocuklara sahip çıkamıyor” dedi.

tr.sputniknews.com'un haberine göre; Avrupa’nın çocuk sığınmacıları koruyamadığının altını çizen Crowe, “Bu başarısızlığın sebebi olarak onlar da kendi başlarının çaresine bakmak zorunda kalıyor ve bu da onları daha büyük bir tehlikeyle karşı karşıya bırakıyor” diye konuştu.

Avrupa’ya gelen tüm çocukların aileleriyle yeniden buluşturulması gerektiğini belirten UNICEF sözcüsü, aynı zamanda bu çocukların insan kaçakçılarından da korunması gerektiğine dikkat çekti.

ETİKETLER

UNICEFSarah Croweçocuk sığınmacı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24