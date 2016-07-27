UNICEF: Avrupa çocuk sığınmacıları koruyamıyor

UNICEF, Avrupa’daki çocuk koruma hizmetlerinin çocuk sığınmacılar konusunda başarısız olduğunu belirtti.

İngiltere'nin Lordlar Kamarası’nın bugün açıkladığı raporu değerlendiren UNICEF Sözcüsü Sarah Crowe, “Raporun ortaya çıkardığı, UNICEF’in en başından beri söylediğiyle aynı. Sistem, yanlarında bir yetişkin olmayan Avrupa’daki sığınmacı çocuklara sahip çıkamıyor” dedi.



tr.sputniknews.com'un haberine göre; Avrupa’nın çocuk sığınmacıları koruyamadığının altını çizen Crowe, “Bu başarısızlığın sebebi olarak onlar da kendi başlarının çaresine bakmak zorunda kalıyor ve bu da onları daha büyük bir tehlikeyle karşı karşıya bırakıyor” diye konuştu.

Avrupa’ya gelen tüm çocukların aileleriyle yeniden buluşturulması gerektiğini belirten UNICEF sözcüsü, aynı zamanda bu çocukların insan kaçakçılarından da korunması gerektiğine dikkat çekti.