UNICEF Almanya’daki sığınmacı çocuklar için endişeli



UNICEF Almanya Temsilcisi Christian Schneider Köln'de açıkladığı raporda, Almanya'ya sığınan çocuk ve gençlerin uzun bir süre kendilerine uygun olmayan bir çevrede yaşamak zorunda olduğunu belirtti. Çocukların korunma, sağlık ve eğitim gibi haklarının aylarca kısıtlandığı ya da hiçbir biçimde bu haklardan yararlanamadığını vurgulayan Schneider, “Sığınmacı çocuklar arasında geldikleri ülkeye ve burada sahip oldukları oturum statüsüne göre adaletsiz bir muamele söz konusu ve bu giderek artıyor” dedi.

Sığınmacı çocukların çok sık korku ve şiddet tecrübesi yaşadığını söyleyen UNICEF temsilcisi, bu çocukların özellikle koruma ve bakıma ihtiyacı olduğunu vurguladı. Schneider, “Bütün çocuklar, nereden gelirlerse gelsinler, hangi topluma ya da oturum statüsüne sahip olurlarsa olsunlar, aynı haklara sahipler” dedi.

Almanya'da sığınmacı çocukların mağduriyeti ve haklarının uygulanması konusundaki eksiklere 2014 yılındaki raporunda da dikkat çeken UNICEF, bu durumun daha da tırmandığını belirtti. Raporda özellikle çocuk ve gençlerin mülteci kabul merkezlerindeki kalış sürelerinin uzamasının endişe verici olduğu kaydedilerek, buradaki koşulların, sağlık hizmetleri ve özellikle de psikososyal yardımın çoğu zaman yetersiz olduğu ifade edildi. Birçok mülteci kabul merkezinde kadın ve çocukların şiddetten korunması için yeterince önlem alınmadığı ya da bu konuda bir konsept olmadığı, çocukların oyun ve öğrenme amaçlı hizmetlerden de yararlanamadığı kaydedildi.

UNICEF çocukların mülteci kabul merkezlerinde geçirdikleri sürenin uzamasının, yuva ya da okula uyum sağlamalarını da geciktirdiğine dikkat çekti, ayrıca iltica başvurularında çocuğun refahının çoğu zaman dikkate alınmadığı eleştirisini dile getirdi.