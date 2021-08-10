UNICEF: Afganistan'da son üç günde 27 çocuk öldürüldü

T24 Dış Haberler

Afganistan’da hükûmet güçleri ve Taliban arasındaki çatışmalar sürerken UNICEF, son üç günde en az 27 çocuğun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Afganistan’da son günlerde çocukların etkilendiği şiddet eylemlerinin giderek arttığını belirtti. Afganistan’ın üç vilayetinde üç günde toplam 27 çocuğun hayatını kaybettiği, en az 136 çocuğun da yaralandığı belirtildi.

UNICEF Afganistan’dan Samantha Mort “Afganistan uzun süredir çocuk olmak için dünyanın e kötü yerlerinden biriydi ancak özellikle son 72 saattir durum çok daha kötüye gidiyor” dedi.

Çocukların bombalı saldırılar ve çatışmalar arasında kalarak yaralandığı ya da öldüğü belirtildi.

UNICEF, Afganistan’da çatışmaların tüm taraflarından çocukların korunmasını istedi.

Afganistan'da son durum

Afganistan'da çatışmalar Mayıs ayında, ABD liderliğindeki koalisyon çekilme sürecinin son fazını başlattıktan sonra ciddi anlamda şiddetlendi. Taliban bugüne kadar Afganistan'ın 6 vilayet başkentini ele geçirdi.