UNICEF: Afganistan'da son 72 saatte 27 çocuk öldürüldü

Afganistan'ın doğu ve güneyindeki 3 vilayette son 72 saat içerisinde en az 27 çocuk öldürüldü. BM Çocuklara Yardım Fonu'ndan (UNICEF) yapılan açıklamada, Afganistan'daki çocukların haklarının Taliban ve hükümet tarafından göz ardı edildiği bildirildi.

Açıklamada, Kandahar, Host ve Paktiya vilayetlerinde son 72 saat içinde en az 27 çocuğun çatışmalar sırasında hayatını kaybettiği ve 136 çocuğun da yaralandığı kaydedildi.

Kuruluşun Afganistan Direktörü Hervé Ludovic De Lys, "UNICEF, Afganistan'da çocuklara yönelik ağır ihlallerin hızla artmasından şoke oldu. Vahşet her geçen gün daha da artıyor. Her zaman ve her koşulda çocukların korunmasına öncelik vermeliyiz" ifadelerini kullandı.

Açıklamada, çocuklara yönelik şiddetin bir cinayet olduğu ve bu durumun kaygı verici boyutlara ulaştığı dile getirildi.

Euronews'in aktardığına göre; çatışmaların artması halinde çocukların haklarının tehlikeye gireceği, geleceklerinin tehdit altında olacağı kaydedildi.

"Bu korkunç duruma ek olarak UNICEF, çocukların giderek artan bir şekilde silahlı gruplar tarafından çatışmaya dahil edildiğine dair raporlar konusunda da derin endişe duymaktadır" denilen açıklamada, "Birçok erkek ve kız çocuğu, ailelerine ve topluluklarındaki diğer kişilere karşı işlenen vahşete tanık oldukları için derin bir travma yaşıyor" ifadelerine yer verildi.