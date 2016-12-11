UNICEF 70 yaşında: Suriyeli çocukların yardıma ihtiyacı var

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) 1946 yılında, İkinci Dünya Savaşı'nın yıkıma uğrattığı Avrupa kıtasındaki çocuklara yardım sağlamak amacıyla kuruldu. Dünya çapında özellikle kriz bölgelerinde bulunan çocuklara çok boyutlu destek sunma amacı güden UNICEF, bugün tarihinin en önemli sorumluluklarından biriyle yüzleşiyor.

İkinci Dünya Savaşı’ndan beri dünyanın tanıklık ettiği en büyük insani kriz olan Suriye iç savaşı, Suriyeli çocukları da derinden etkilemiş durumda. UNICEF Almanya Başkanı Jürgen Heraeus'un açıklamalarına göre, UNICEF'in şu anda en aktif bulunduğu bölge, Suriye ve Suriye'nin komşu ülkeleri. Savaşın altıncı kışında, yardıma acilen ihtiyacı olan yüz binlerce çocuk bulunuyor.

250 milyon çocuk savaşla büyüyor

Heraeus, "Bugün dünyadaki 250 milyon çocuk, şiddetin ve silahlı çatışmaların ortasında büyüyor" diyor ve ekliyor; "Özellikle de Ortadoğu ve Afrika'daki krizler çok uzun sürdüğü için, acil durum yardımında bulunmak ve uzun vadede önlemler almak daha da önem kazanıyor. Bundan ötürü, UNICEF'in dünya çapındaki acil yardım fonlarının çeyreği, kriz ülkelerindeki çocuklara destek sağlayabilmek amacıyla acil durum okulları ve eğitim programlarına gidiyor."

UNICEF Almanya yöneticisi Christian Schneider ise, "Çocukların aşırı yoksulluğunun üstesinden henüz gelinemedi. Savaş ve çatışmadan zarar gören çocuklara yardım etme zorunluluğu, maalesef en az 70 yıl önceki kadar önemli" diyor. Schneider, "UNICEF, ateşkes sağlamak için, çatışma bölgelerindeki çocukların ihtiyaçlarını karşılamak için, çocukları silahlı grupların elinden kurtarmak için hiç bu kadar yoğun mücadele etmemişti" şeklinde konuşuyor.

Türkiye'deki Suriyeli mülteci çocuklara destek

Bu kapsamda UNICEF Türkiye de Suriyeli çocuklar için aktif olarak çalışıyor. Kurumun açıkladığı rakamlara göre, şu anda Türkiye'ye sığınmış bulunan Suriyeli mültecilerin yüzde 45'i çocuk, yani şu an Türkiye'de 1.2 milyon Suriyeli çocuk var. Bu çocukların 860 bini okul çağında iken, yalnızca 490 bini okula kayıtlı durumda. Bundan hareketle, yaklaşık 370 bin okul çağındaki Suriyeli çocuğun okula gidemediği ortaya çıkıyor.

Türkiye hükümeti ve Milli Eğitim Bakanlığı ile ortak çalışan UNICEF Türkiye, Türkiye'deki Suriyeli mülteci çocukların "kayıp kuşak haline gelmesini önlemek için çalıştıklarını" ifade ediyor. Bu bağlamda kurum, Bölgesel Mülteci ve Dayanıklılık Planı (3RP) ve "Kayıp Kuşak Olmasın" stratejisi çerçevesinde Suriyeli çocukların "eğitim ve çocuk korumaya erişimini, katılımını ve temel ihtiyaçlarını sağlamak için" çeşitli çalışmalar sürdürüyor. Bu çerçevede UNICEF'in gerçekleştirdiği çalışmalar arasında, Geçici Eğitim Merkezleri kurmak, okul yenilemek, kırtasiye malzemesi dağıtmak, aylık finansal destek sağlamak, kütüphane kurmak, Suriyeli gönüllü öğretmenlere psiko-sosyal destek vermek, aşı ve beslenme yardımı yer alıyor.

UNICEF'in tahminlerine göre, bugün yerinden edilmiş yaklaşık 50 milyon çocuk var. Göç ve iltica, gelecekte yüzleşmeye devam etmemiz gerekecek en büyük sorunlardan biri olarak gözükürken, çocukların ihtiyaçlarının karşılanması gerekliliği daha büyük bir önem kazanıyor.

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DW/KNA/epd/BÜ/GA