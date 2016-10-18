UNICEF: 500 binden fazla çocuk büyük tehlikede

UNICEF Irak sorumlusu Peter Hawkins Salı günü yaptığı açıklamada, Musul'u IŞİD'den kurtarma operasyonu nedeniyle kentte yüz binlerce çocuk ve ailelerinin büyük bir tehlikede olduğu uyarısını yaptı. Hawkins, 500 binin üzerinde kız ve erkek çocuğunun, çatışan tarafların ortasında kalabileceğine ya da kentten sürülebileceklerine dikkat çekti.

Örgüt açıklamasında, kenti geri almak için çatışan taraflara, son iki yılda büyük acılar çeken çocukları koruma altına almaları çağrısında bulundu.

UNICEF Almanya'dan yapılan açıklamada da, Musul operasyonu nedeniyle oluşacak sığınmacı akınına karşı bölgede 150 bin kişi için seyyar duş ve tuvalet, hijyen ürünleri ve su sistemleri temin edildiği belirtildi. Gelecek haftalarda 350 bin insanın ihtiyacını karşılayacak kadar yardım malzemesi götürülmesinin planlandığı açıklandı.

UNICEF'in ayrıca bölgede travma altındaki çocuklara destek sunacak özel ekipleri ve çocuk felci ile kızamık aşıları yapacak 50 kadar ekibin de bölgede konuşlandırılacağı bilgisi verildi.

2016'nın mart ayından bu yana Musul'dan yaklaşık 130 bin insanın kaçtığı belirtildi. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) de pazartesi günü yaptığı açıklamada, Musul’a başlatılan operasyon sonrasında Türkiye ve Suriye’ye 100 bin Iraklının sığınabileceğini açıklamıştı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği uluslararası topluma da çağrıda bulunarak çadır, sığınmacı kampı, kışlık malzeme ve soba gibi ihtiyaçlar için 61 milyon dolarlık bir ek kaynak yaratılmasını istemişti.

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DW/EPD/GA/EC