UNICEF: 168 milyon çocuk yaklaşık bir yıldır yüz yüze eğitim alamıyor

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), yeni tip Koronavirüs (Covid-19) önlemleri gerekçesiyle dünya genelinde 168 milyon çocuğun okulunun yaklaşık bir yıldır tamamen kapalı olduğunu bildirdi.

UNICEF'in hazırladığı rapora göre, Koronavirüs tedbirleri kapsamında yedi çocuktan biri, yaklaşık 214 milyon kişi, yüz yüze eğitimin dörtte üçünden fazlasını kaçırdı.

UNICEF'in Koronavirüs'ün çocuklara etkisi üzerine yaptığı çalışmada şu bulgulara da erişildi.

* Okulların hemen hemen hepsinin kapalı olarak yaklaşık 98 milyon çocuğun etkilendiği ülkelerin üçte ikisi Latin Amerika ve Karayiplerde yer aldı.

* 14 ülke arasında Panama okulları en uzun süre kapalı tutan ülke oldu.