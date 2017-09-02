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Dünya

UNICEF: 16 milyon çocuk yardıma muhtaç

Asya'nın güneyi, şiddetli Muson yağışlarının etkisi altında

02 Eylül 2017 18:32

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Güney Asya'da sel felaketinin yaşandığı ülkelerde yaklaşık 16 milyon çocuğun yardıma muhtaç durumda bulunduğu uyarısı yaptı.

New York'ta yapılan açıklamada Güney Asya ülkeleri Hindistan, Nepal ve Bangladeş'i vuran Muson yağışlarının yol açtığı sel felaketi nedeniyle milyonlarca çocuğun ve ailesinin kendilerine sığınacak bir çatı bulamadığı kaydedildi. Açıklamada afetzedelerin özellikle temiz içme suyu, hijyen ve gıda sıkıntısı çektiği belirtilirken, bulaşıcı hastalık tehlikesinin de ciddi boyutlarda olduğuna dikkat çekildi.

"Durumun daha da kötüleşme tehlikesi var"

Açıklamada birçok bölgenin halen dış dünyaya ulaşımının olmadığı kaydedilirken, "Yağışa bağlı sel baskınları güneye doğru ilerlemeye devam ettiği için, durumun çok daha kötüleşmesi tehlikesi söz konusu" ifadesine yer verildi.

Sel felaketi nedeniyle birçok okulun yıkılmasının ardından çocukların eğitiminin haftalar belki aylar boyunca devam edemeyeceğine de vurgu yapıldı.

En az bin 300 kişi yaşamını yitirdi

Güney Asya'da her yıl haziran-eylül döneminde muson yağmurları etkili oluyor. UNICEF'in verdiği bilgilere göre bu yıl alışılandan çok daha şiddetli seyreden Muson yağışlarından en az 45 milyon kişi ağır şekilde etkilendi. Yaşanan sellerde en az bin 300 kişi hayatını kaybetti.

Uluslararası Kızılhaç-Kızılay Dernekleri Federasyonu'nun tahminlerine göre, Asya'nın güneyi onlarca yıldır görülen en şiddetli Muson yağışlarının etkisi altına bulunuyor.

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