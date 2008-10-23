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Spor

Unicaja zorlandı ama...

Unicaja Malaga ekibi, sezonun ilk maçında Çarşamba akşamı evinde Fransa'nın Le Mans ekibiyle karşılaştı

23 Ekim 2008 03:00


Euroleague'de yeni sezona Final Four parolasıyla başlayan İspanya'nın Unicaja Malaga ekibi, sezonun ilk maçında Çarşamba akşamı evinde Fransa'nın Le Mans ekibiyle karşılaştı.

8500 basketbolseverin izlediği mücadelede ev sahibi ekip, zaman zaman zor anlar yaşadığı maçtan 84-79'luk skorla galip ayrıldı.

Unicaja Malaga ilk devreyi 38-33, son çeyreğe ise 57-53 önde girerken son çeyrekte yıldız oyuncularının devreye girmesiyle iki puanı almasını bildi.

Unicaja'da Boniface N'Dong 14 sayı, 6 ribaunt ile takımının en skorer ismi olurken bir dönem ülkemizde Ülkerspor ve Efes Pilsen formalarını giyen Marcus Haislip 13 sayı, 7 ribaunt, Robert Archibald 11 sayı, 6 ribaunt ve Çek yıldız Jiri Welsch 10 sayıyla oynadı.

Le Mans'da ise David Bluthenthal 17 sayı, geçtiğimiz sezon ortasında Beşiktaş Cola Turka'ya transfer olan Brian Chase 15 sayı, 3 ribaunt, 3 asist, yine geçtiğimiz sezon ortasında Efes Pilsen forması giyen Dewarick Spencer 14 sayı, 4 ribaunt, 3 asist ve Joao Batista 10 sayı, 3 ribaunt, 3 asist ile Fransız ekibinin en etkili isimleri oldular.


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