-UNHCR: JEOPOLİTİK İSTİKRAR TEHLİKEYE GİREBİLİR İSLAMABAD (A.A) - 06.10.2010 - Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Pakistan'da 20 milyondan fazla kişinin etkilendiği sel felaketinin ardından uluslararası yardımlar hızlandırılmazsa ülkenin jeopolitik istikrarının tehlikeye girebileceği uyarısında bulundu. UNHCR'un Pakistan Temsilcisi Mengesha Kebede düzenlediği basın toplantısında, felaketten bu yana 10 hafta geçtiğini, uluslararası toplumdan Pakistan için acil yardım çağrısında bulunmaya devam ettiklerini kaydetti. Milyonlarca selzedenin halen kurtarılmayı beklediğini ve barınağa ihtiyacı olduğunu vurgulayan Kebede, ''Pakistan'a acil yardımların devamlılığının sağlanması konusunda uluslararası topluluğun dikkatini çekmek istiyoruz'' dedi. Ülkede 10 milyondan fazla kişinin halen su, gıda ve ilaca muhtaç yaşadığını söyleyen Kebede, acil yardımlar için 2 milyar dolara ihtiyaç bulunduğunu söyledi. Dünyada en fazla mülteci nüfusu barındıran Pakistan'da sellerden en fazla etkilenen kesimlerden birinin Afganistan göçmeni mülteciler olduğunu belirten Kebede şunları kaydetti: ''On yıllardır barınaklarda ve toprak evlerde yaşamak zorunda kalan Afgan mültecilerden 1,7 milyonu sellerle evsiz kaldı, ülkenin kuzeybatısında Taliban ile Pakistan ordusu arasındaki çatışmalar yüzünden iki yıldır evlerinden uzak yaşayan 1,2 milyon mültecinin sorunları sel felaketi nedeniyle maalesef ikinci sıraya geriledi.'' Kebede ayrıca, Birleşmiş Milletler'in (BM) ülkedeki barınma ihtiyacının sadece yarısını finanse edebildiğini, bazı bölgelerdeki durumun ''halen çok kötü'' olduğunu belirtti.