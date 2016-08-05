UNHCR: IŞİD Irak'ta 3 bin sivili esir aldı



Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) IŞİD milislerinin Irak'ta 3 bin kişiyi esir aldığını ve 12 kişiyi de öldürdüğünü duyurdu. UNCHR Cenevre'de yaptığı açıklamada, bölgedeki kaynaklara dayandırılarak, IŞİD'in bu kişileri perşembe günü Hawiya'nın köylerinden Kerkük'e kaçtıkları sırada esir aldığı belirtildi. Öncesinde Irak'taki insan hakları izleme masasından da 100 - 200 IŞİD'linin yaklaşık bin 900 kişiyi esir aldığı, bu insanları canlı kalkan olarak kullanıp birçoklarını da öldürdüğü haber verilmişti. Yapılan açıklamada en az altısının yakılarak öldürüldüğü duyurulmuştu.

ABD Irak'taki IŞİD güçlerine karşı kapsamlı operasyonlar düzenliyor. 2014'te IŞİD Irak ve Suriye'de bazı bölgeleri kontrolünü ele geçirmişti. IŞİD Irak'ta güvenlik güçlerinin yoğun direnişiyle karşılaşmadı. Cihatçılar, ele geçirdikleri bölgelerde halifeliği ilan etti ve sivil halka işkence uyguladı, öldürdü. Şu an yaklaşık 3,4 milyon Iraklı mülteci konumunda.

IŞİD son aylarda yerel güçlerin desteğiyle ABD öncülüğündeki hava ve kara operasyonlarıyla büyük darbe aldı, çoğu bölgeden çekildi. Musul, şu an IŞİD'in elindeki yegane büyük kent.

ABD Başkanı Barack Obama bugünkü açıklamasında IŞİD'in yeni saldırılar düzenleyebileceği uyarısında bulundu. Obama, Suriye ve Irak'ta askeri bakımdan baskı altına giren IŞİD'in terör saldırıları düzenleyebilecek durumda olduğunu ifade etti. Bireysel eylemler ya da küçük grupların saldırılar düzenlemeye çalışabileceğini ifade eden ABD Başkanı, Suriye ve Irak'ta IŞİD'de devam eden mücadelede ilerlemeler kaydedildiğini vurguladı.