-UNFIYCP'NİN GÖREV SÜRESİ MASADA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 08.12.2010 - BM Güvenlik Konseyi, Kıbrıs'taki BM Barış Gücü'nün (UNFICYP) görev süresini ele almak üzere toplandı. Güvenlik Konseyi, basına kapalı olarak yapacağı danışma toplantısında, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un kasım ayının sonunda Konsey'e sunduğu UNFICYP'in görev süresinin 6 aylığına yeniden uzatılmasını tavsiye eden raporu kapsamında bir karar tasarısı üzerinde anlaşmaya varmak üzere iştişarelerde bulunacak. Toplantıda, Kıbrıs meselesinde Konsey'de "öncü ülke" olması nedeniyle İngiltere tarafından hazırlanan ilk taslak metnin Konsey üyeleri arasında tartışılması bekleniyor. Güvenlik Konseyinin 15 Aralık'ta görev süresi dolacak UNFICYP'in görev süresinin 15 Haziran 2011'e dek uzatılmasını öngören bir metin üzerinde 14 Aralık'a kadar uzlaşıp o gün karar tasarısını oylamaya sunması bekleniyor. Güvenlik Konseyinin 2009 yılından beri geçici üyesi olan Türkiye, Konsey'in UNFICYP kararlarına karşı "hayır" oyu veriyor. Türkiye, UNFICYP'in kurulma nedenine değil, BM Güvenlik Konseyinin UNFICYP ile ilgili kararlarında kullandığı dile ve UNFICYP'in görev yapmasına ilişkin olarak Kıbrıs Türkleri'nin rızasının alınmamasına, yönteme karşı çıkıyor.