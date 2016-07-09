UNESCO’ya ‘Sur’ mektubu: İnsanlık mirası tahrip ediliyor

İstanbul’da yarın toplanacak UNESCO Dünya Miras Komitesi’nin 40. Oturumu öncesinde Avrupa Kültürel Mirası Koruma Örgütleri Federasyonu olan Europa Nostra’nın Başkanı Denis de Kergorlay, UNESCO Genel Müdürü Irina Bokova’ya hitaben mektup yazdı. Mektupta, başta tarihi Suriçi olmak üzere diğer bazı merkezlerde ilan edilen sokağa çıkma yasağı ile yaşanan çatışmalarda can kayıplarının yanı sıra yüzlerce tarihi caminin, kilisenin, sivil mimari eserin uluslararası kurallar ihlal edilerek tahrip edilmesine dikkat çekildi.

Acele kamulaştırma tepkisi

Kergorlay, sözkonusu bölgelere dair alınan ‘kamulaştırma’ kararlarıyla birlikte artan kaygılarının toplantı gündemine alınmasını, yeniden inşa konusunda ise yerel dinamiklerle işbirliği içerisine girilmesini ve uluslararası uzmanlık desteği alınmasını istedi.

“8 Temmuz 2016” tarihli ve 'Türkiye’nin Güneydoğusunda Kültürel Mirasın Tahribi' konu başlığı taşıyan bu mektubunda Denis de Kergorlay, “Eylül 2015’ten beri çeşitli yerleşim yerlerinde, valiler tarafından uluslararası ve ulusal hukuka uygunluğu hayli tartışmalı, bir bölümü aylarca devam eden 60’tan fazla sokağa çıkma yasağı kararı alınmış olmasının ardından yaşanan çatışmalar, yüzlerce tarihi caminin, kilisenin, sivil mimari eserinin ve binlerce ev ve işyerinin kısmen ya da bütünüyle yıkımına ve yüz binlerce insanın evsiz kalmasına neden olmuştur” dedi.

Denis de Kergorlay, bu bölgelerde ikamet eden sivillerin yaşam ve haklarının korunması gibi uluslararası kuralların ihlal edildiğinin altını çizerek, bu durumun tümüyle kabul edilemez olduğu yönündeki görüşlerini paylaştı.

Başkanlığı Türkiye tarafından yürütülen Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Miras Komitesi’nin 40. Oturumu, 10-20 Temmuz 2016 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Oturumlarda, dünya genelinde Kültürel Miras Listesi’ne kayıtlı bulunan 1031 alandan 156’sının koruma durumu raporlarının incelenmesi ve Tehlike Altındaki Dünya Miras Listesi’nde bulunan alanların mevcut durumları ele alınmasının yanı sıra Türkiye’den de 10 yeni alanın kaydedileceği Geçici Liste gözden geçirilecek.