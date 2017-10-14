UNESCO'nun yeni genel müdürü Fransa'nın adayı Azoulay oldu

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO'dan yapılan açıklamada, Fransa eski Kültür ve İletişimi Bakanı Audrey Azoulay’in genel müdürlüğe seçildiği belirtildi. Bu akşam Paris'te yapılan açıklamada,Yürütme Konseyi'nde tarafından yapılan seçimlerde, Katarlı Hamad bin Abdülaziz el-Kuvari'nin 28 oy aldığı ancak Fransız Azouley'in 30 üyenin oyu ile seçildiği ifade edildi.Yürütme Konseyi'nde 58 üye bulunuyor.

Yeni genel müdür görevi Bulgar Irina Bokova'dan devralacak. Azoulay'ın genel müdürlüğünün 10 Kasım'da toplanacak Genel Kurul tarafından da onaylanması gerekiyor. Pazartesi günü başlayan seçimlerde yedi ülkenin adayı yarışmıştı.

Azoulay'ı bekleyen zor görev

ABD ve İsrail'in dün UNESCO'dan çekildiğini açıklaması örgüt içinde rahatsızlığa yol açmıştı. Müstakbel genel müdür Azoulay'dan örgüt içindeki sıkıntıları ve bölünmüşlüğü gidermesi bekleniyor.

Filistin'in 2011 yılında UNESCO'ya kabul edilmesinin ardından, örgüt Ortadoğu sorunu ile ilgili tartışmaların gölgesinde kaldı. Filistin'in kabul edilmesi nedeniyle ABD, UNESCO'ya mali desteğini kesmişti. Dünya Kültür Mirası listesini hazırlamasıyla tanınan UNESCO, yaklaşık 2 bin 100 çalışanı ile eğitimden eşitliğe kadar farklı alanlarda çalışmalarda bulunuyor.

Eski kültür bakanı

Fransa, UNESCO içindeki siyasi kutuplaşmanın aşılması ve güvenin yeniden sağlanabilmesi için örgütte reform yapılmasını istiyordu. Merkezi Paris'te bulunan UNESCO'nın geleceği Fransa açısından özel bir önem taşıyor.

UNESCO'nun genel müdürlüğüne Azoulay'ın aday gösterilmesi, Mayıs ayından beri görevde bulunan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron açısından da diplomatik bir başarı olarak değerlendiriliyor.

45 yaşındaki Azoulay, Şubat 2016-Mayıs 2017 tarihleri arasında Kültür ve İletişim Bakanı olarak görev yapmıştı. Azoulay, daha önce de Fransa Ulusal Sinema ve Animasyon Merkezi'nde yöneticilik görevlerinde bulunmuştu.

Yahudi-Fas kökenli olan Azoulay, twitter hesabından paylaştığı mesajında, İkinci Dünya Savaşı sırasında toplama kampında bulunmuş, sosyalist politikacı Léon Blum'un sözlerine atıfta bulunarak, hedefini "UNESCO, insanlığın ahlakî ve entellektüel vicdanı olmalı” sözleriyle dile getirdi.

AFP/dpa/JD/BÖ

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