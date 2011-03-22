-UNESCO'NUN TOPLANTISI FRANSA'YA ALINDI MANAMA (A.A) - 22.03.2011 - BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) dünya mirasları toplantısı, ülkedeki siyasi kargaşa nedeniyle Bahreyn'in başkenti Manama'dan Fransa'nın başkenti Paris'e alındı. UNESCO Başkanı İrina Bokova'nın, Bahreynli yetkililerle yaptığı görüşmelerin ardından, haziran ayında yapılması planlanan Dünya Mirası Komitesi toplantısının yerini değiştirme kararı aldığı belirtildi. Bahreyn'deki yönetim karşıtı gösteriler yüzünden Formula-1'in bu ülkede yapılacak sezon başlangıcı da iptal edilmişti.