-UNESCO'NUN İRAN RESTİ PARİS (A.A) - 09.11.2010 - BM Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), bu ay içinde yapılacak Dünya Felsefe Günü etkinliklerinden birinin İran'da düzenlenmesine desteğini çekti. Merkezi Paris'te bulunan UNESCO tarafından yapılan açıklamada, "Uluslararası bir BM konferansının etkili biçimde düzenlenmesi için gerekli koşulların garanti edilmediği" belirtilirken, etkinliğin İran'da düzenlenmemesiyle ilgili ayrıntılı bir gerekçe sunulmadı. BM diplomatları ise UNESCO'nun kararıyla ilgili İran üniversitelerinde sosyal bilimler eğitimiyle ilgili bir ay önce getirilen yeni sınırlamalara işaret etti. İran devlet radyosu geçen ay, üniversitelerdeki sosyal bilimler bölümlerine yeni kısıtlamalar getirildiğini duyurmuştu. Üniversitelerde hukuk, siyaset bilimi, felsefe gibi 12 alandaki müfredat konularının İslami öğretilerle uyum içinde olmadığı, yeniden gözden geçirileceği ve bu konularda üniversitelerin yeni bölümler açamayacağı bildirilmişti. İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney de geçen yıl, bu konuların dini şüphelere yol açabileceği endişesini dile getirmişti. UNESCO'nun desteğiyle Dünya Felsefe Günü etkinliklerinden birinin 21-13 kasımda Tahran'da düzenlenmesi planlanıyordu. Fransa ve ABD de UNESCO'nun İran'daki etkinlikten desteğini çektiği açıklamasını memnunlukla karşıladıklarını bildirdi.