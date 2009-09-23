Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO'nun genel direktörlük seçimini Bulgar aday İrina Bokova kazandı.



Bulgar aday İrina Bokova, 5. turda Mısırlı aday Faruk Hüsnü'ye karşı üstünlük sağladı.



İrina Bokova 31 oy alırken, Faruk Hüsnü 27 oy aldı.



Sofya'da 1952 yılında doğan Bokova, Bulgaristan'ın Fransa Büyükelçisi ve UNESCO nezdindeki daimi temsilcisi olarak görev yapıyordu.



Bokova'nın UNESCO'nun yeni Genel Direktörü seçilmesi, Bulgaristan'da coşkuyla karşılandı.



Cumhurbaşkanı Georgi Pıvanov ve Başbakan Boyko Borisov, Bokova'yı şahsen arayarak kutladılar.



'UNESCO'da ciddi reformlara ihtiyaç var'



UNESCO'nun ilk kadın Genel Direktörü olarak anılacak İrina Bokova, Bulgaristan Devlet Radyosuna (BNR) yaptığı açıklamada, örgütün daha etkin şekilde çalışması için gayret göstereceğini söyledi.



UNESCO'nun yeniden yapılandırılması gerektiğini ve ciddi reformlara ihtiyacı olduğunu belirten Bokova, özellikle bürokratik işlemlerin azaltılmasına yönelik çalışmalara hız verileceğini kaydetti. Bokova, UNESCO Genel Direktörlüğüne seçilmesinde Bulgaristan yönetiminin büyük gayret gösterdiğini kaydederek, "Bana destek veren herkese teşekkür ediyorum. Sorumluluğumun bilincindeyim ve görevimi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışacağım" dedi.



Görevi Koichhiro Matsuura'dan 15 Ekim’de devralacak Bokova, 4 yıl süreyle UNESCO'nun başında kalacak.