T24 LogoT24 Logo
Dünya

UNESCO'nun 'Filistin toprağı' açıklamasına İsrail'den tepki

Filistin Dışişleri Bakanı: Karar Filistin’in İsrail ve ABD’nin baskısına karşı yürüttüğü diplomatik mücadelenin başarısını ortaya koydu

07 Temmuz 2017 20:07

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Miras Komitesi, Filistin'in El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim'in de içinde bulunduğu eski şehri, "Filistin'e ait tehlike altındaki dünya mirası" olarak Dünya Miras Listesi'ne ekledi.

Polonya’nın Krakov kentinde düzenlenen toplantıda, İsrail işgali altındaki Batı Şeria’da bulunan El Halil kentindeki tarihi alanların resmi olarak Filistin toprağı sayılması, İsrail’in tepkisini çekti. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, “UNESCO’nun yeni bir yanıltıcı kararı” olarak nitelediği açıklamaya tepki gösterdi ve İsrail’in bu bölgeleri koruma altında tutmaya devam edeceğini belirtti. 

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el Maliki ise kararın Filistin’in İsrail ve ABD’nin baskısına karşı yürüttüğü diplomatik mücadelenin başarısını ortaya koyduğunu ifade etti. 

UNESCO Dünya Miras Komitesi, dün de İsrail'in Mescid-i Aksa ve çevresinde egemenlik hakkı iddialarını ve yürüttüğü yasa dışı kazıları kınayan bir tasarıyı onaylamıştı.

ETİKETLER

FilistinEl HalilİsrailUNESCO

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Mansur Yavaş duyurdu: Batıkent ve Ostim'deki ana isale hatları 30...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bağdat'ta ABD Büyükelçiliği'nin bulunduğu Yeşil Bölge'ye füze saldırısı...

Bağışıklık sisteminin yeni keşfedilen özelliği 'tüm kanserleri tedavi edebilir'...

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24