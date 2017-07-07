UNESCO'nun 'Filistin toprağı' açıklamasına İsrail'den tepki

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) Dünya Miras Komitesi, Filistin'in El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim'in de içinde bulunduğu eski şehri, "Filistin'e ait tehlike altındaki dünya mirası" olarak Dünya Miras Listesi'ne ekledi.

Polonya’nın Krakov kentinde düzenlenen toplantıda, İsrail işgali altındaki Batı Şeria’da bulunan El Halil kentindeki tarihi alanların resmi olarak Filistin toprağı sayılması, İsrail’in tepkisini çekti. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, “UNESCO’nun yeni bir yanıltıcı kararı” olarak nitelediği açıklamaya tepki gösterdi ve İsrail’in bu bölgeleri koruma altında tutmaya devam edeceğini belirtti.

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el Maliki ise kararın Filistin’in İsrail ve ABD’nin baskısına karşı yürüttüğü diplomatik mücadelenin başarısını ortaya koyduğunu ifade etti.

UNESCO Dünya Miras Komitesi, dün de İsrail'in Mescid-i Aksa ve çevresinde egemenlik hakkı iddialarını ve yürüttüğü yasa dışı kazıları kınayan bir tasarıyı onaylamıştı.