UNESCO'nun ABD'ye ihtiyacı var!

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Açıklama UNESCO Genel Direktörü Irina Bokova'dan (sağdaki) geldi.Irina Bokova yayımladığı bildiride, "Amerikan yönetimine, Kongre'ye ve Amerikan halkına, bu sıkıntılı dönemde UNESCO'ya yardımına devam etmesi için bir yol bulmaya çağırdığını" belirtti.Bokova, "ekonomik kriz ve sosyal dönüşümlerin damga vurduğu böyle bir dönemde UNESCO'nun dünyada istikrarın ve demokratik değerlerin sağlanması amacıyla yaptığı hayati çalışmaların Amerikan çıkarlarının da merkezinde yer aldığını" söyledi."ABD'nin UNESCO üyesi olarak kalmasından dolayı memnun olduklarını ve finansmanla ilgili çözümün yakında bulunacağını ümit ettiklerini" söyleyen Bokova, "bu çözümü beklerken, kurumun faaliyetlerini şu anki düzeyinde sürdürmesinin imkansız olduğunu" kaydetti.Bokova, ABD'nin mali desteğini kaldırma kararının, kurumun, evrensel bir eğitime ulaşılması, yeni demokrasilere destek sağlama ve aşırılık yanlısı hareketlerle mücadele gibi kritik alanlardaki programlarını sürdürme kapasitelerini derhal etkileyeceğini" belirtti.UNESCO, Filistin'in üyelik başvurusunu kabul etmişti. Oylamaya UNESCO'nun 185 üyesinden 173'ü katılmış, bunlardan 107'si ''evet'', 14'ü ''hayır'' oyu verirken, 52'si ''çekimser'' kalmıştı.ABD, Filistin'in üyeliğinin kabulü nedeniyle UNESCO'ya Kasım ayında yapmayı planladığı 60 milyon dolarlık mali desteği durdurma kararı aldığını açıklamıştı.