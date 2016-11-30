UNESCO’dan 'Newroz' kararı

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) 'Newroz’u, “dünyanın en eski manevi geleneği” olarak kabul etti.

Newroz, 12 ülkede bir ulusal miras geleneği olarak kutlanıyor. İran, daha önce UNESCO’ya Newroz’la ilgili başvuruda bulunmuştu. UNESCO kararını bugün vererek, Newroz’u “dünyanın en eski manevi geleneği” olarak tanımladı.

2010 yılında Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 3 bin yıldan beri kutlanan Newroz’u, 'Dünya Bayramı' ilan etmişti.

Newroz, ilkbaharın ilk günü olan 21 Mart’ta kutlanıyor. Kürtler başta olmak üzere Asya ve Ortadoğu’daki birçok millet tarafından en önemli ulusal gün olarak kabul ediliyor.