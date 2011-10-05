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Dünya

UNESCO'dan Filistin atağı PARİS (A.A)

05 Ekim 2011 20:57

-UNESCO'dan Filistin atağı PARİS (A.A) - 05.10.2011 - Merkezi Paris'te bulunan BM Bilim Eğitim ve Kültür Kuruluşu UNESCO yürütme kurulu, bugünkü toplantısında, Filistin'in tam üye olmasının genel konferansa tavsiye edilmesini kararlaştırdı. Yapılan oylamada 58 üyenin 40'ı olumlu, 4'ü ret oyu verirken, 14 ülke de çekimser kaldı. Bu konudaki nihai karar 25 Ekim'de başlayacak olan 36. Genel Konferansta alınacak.  Filistin'in UNESCO'ya üyelik başvurusunun görüşülmesi 1989 yılından bu yana erteleniyordu. Filistin UNESCO'da gözlemci olarak bulunuyordu.  UNESCO Yürütme Kurulu ayrıca, Filistin'deki eğitim ve kültür kurumlarının durumu ile başta Kudüs olmak üzere "İşgal Altındaki Topraklardaki kültür mirasının durumu" konusunda İsrail'i uyaran beş ayrı karar aldı. Filistin'in UNESCO'daki Temsilcisi tam üyelik kararını takiben, Filistin'in UNESCO Sözleşmelerine taraf olacağını açıkladı

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