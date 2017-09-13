T24 LogoT24 Logo
Dünya

UNESCO’da Kütahya çinisi konferansı düzenlendi

Gülten Özbey / Paris, 12 Eylül, (DHA) - Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'ndeki (UNESCO) konferansta Kütahya çinisi tanıtıldı

13 Eylül 2017 00:41

Gülten Özbey / Paris, 12 Eylül, (DHA) - Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü\'ndeki (UNESCO) konferansta Kütahya çinisi tanıtıldı.

Çini yapım sanatını geçtiğimiz yıl \"UNESCO insanlığın somut olmayan kültürel mirası\" listesine dahil edilmişti.

Türkiye\'nin UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Altay Cengizer\'in ev sahipliğinde yapılan etkinliğe, Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Londra Üniversitesi\'nden Prof. Dr. John Carswell, Mimar Sinan Üniversitesi\'nden Prof. Dr. Sitare Turan Bakır ve ÇEKÜL Vakfı Genel Direktörü Yeşim Dizdaroğlu konuşma yaptı. Etkinliğe Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayır ve çok sayıda konuk da katıldı.

Kütahya çiniciliğinin tanıtıldığı video gösteriminin ardından konuşan Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, \"Kütahya her yönüyle bir açık hava müzesidir\" dedi.

Belediye Başkanı Saraçoğlu, her beş aileden birinin geçimini el sanatlarından veya el sanatıyla bağlantılı diğer sektörlerden sağladığına dikkat çekti.

Saraçoğlu, bu sanatın \"fiziksel ve psikolojik rahatsızlıklarında tedavisinde ve rehabilitasyon süreçlerinde kullanıldığını, mahkumlar ve sığınmacılar gibi dezavantajlı gruplar için sosyal entegrasyonunun sağlanmasında da avantajlar sağladığını\" dile getirdi.

 

(Fotoğraflı)

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

GültenParisEylül DHABirleşmiş Milletler Eğitim BilimKültürUNESCOKütahyaTürkiye UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Altay CengizerKütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu LondraDr John Carswell Mimar SinanProf Dr

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğretmenlere dağıttığı kitapta başı açık ve kapalı...

Yeni partiler Ankara kulislerini hareketlendirdi; İyi Parti, Gelecek Partisi, Saadet...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

İrem Sak: Hayatıma girecek kişi nefes alsın yeter...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24