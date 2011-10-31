-UNESCO'da Filistin zaferi PARİS (A.A) - 31.10.2011 - Merkezi Paris'te bulunan BM Bilim, Eğitim ve Kültür Teşkilatı UNESCO'nun genel konferansında bugün yapılan oylama sonucunda Filistin'in üyelik başvurusu kabul edildi. Oylama sonuçlarının açıklanması üzerine üye ülkeler Filistin'i ayakta alkışladı. Yapılan törende Filistin bayrağı UNESCO'ya üye devletlerin bayrakları arasına asıldı. Oylamayı takiben Genel Konferans Başkanı Katalin Bogyay ve UNESCO Genel Direktörü İrina Bokova, Filistin'i kutlayan konuşmalar yaparken, Filistin Dışişleri Bakanı Riyad Malki UNESCO üyelerine teşekkür etti. Ad okunarak yapılan oylamaya UNESCO'nun 185 üyesinden 173'ü katıldı. Bunlardan 107'si ''evet'', 14'ü ''hayır'' oyu verirken, 52'si ''çekimser'' kaldı. -Türkiye'den önemli destek- Türkiye, Filistin'in UNESCO üyeliğini öneren karar tasarısının ortak sunucuları arasında yer alarak Filistin'e aktif destek verdi. ''Geçen hafta Türkiye adına Genel Konferansta yapılan konuşmada, Filistin'in UNESCO'ya kabulünün barışa katkı teşkil edeceği ve UNESCO'nun itibarını ve kapsayıcılığını artıracağı'' ifade edilmişti. Bugüne kadar Birleşmiş Milletler sistemine dahil örgütlerde gözlemci olarak bulunan Filistin'in UNESCO'ya üye kabul etmesi, Filistin'in devlet olma özelliğinin de kabulü anlamına geliyor. Zira, UNESCO'ya sadece devletler üye olabiliyor. Böylece Filistin, Birleşmiş Milletler'den önce UNESCO'ya üye olmuş oldu. Filistin'in BM'ye üyelik başvurusu ise halen Güvenlik Konseyi'nde görüşülüyor. UNESCO Yürütme Kurulunun Filistin'deki eğitim kurumlarının durumu ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kültür mirasının korunması ile ilgili olarak almış olduğu beş karar ise İsrail'in UNESCO ile işbirliği yapmaması nedeniyle uygulanamıyor. -ABD'den üstü kapalı tehdit- ABD Yönetimi, Kongre'nin daha önce aldığı iki karar nedeniyle Filistin'in UNESCO'ya kabul edilmesi halinde ABD'nin UNESCO'dan çekilmeyeceğini, ancak UNESCO bütçesine katkı payı ödemeyi durduracağını açıklamıştı. -Tarihi bir dönem- İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Ekmeleddin İhsanoğlu, ''Filistin davası için bugün tarihi bir dönemi yaşıyoruz'' dedi. İhsanoğlu, İİT'nin dışında diğer ülkelerin de güçlü bir şekilde verdiği desteğe dikkat çekti. İnsanoğlu, genel konferansa hitaben yaptığı konuşmada yıllardır baskı altındaki Filistin'in devlet olarak tanınmasının zamanının artık geldiğini söyledi. İsrail'in Batı Şeria'da yeni yerleşim birimleri kurmasını ve Gazze'de abluka uygulamasını eleştiren İhsanoğlu, bütün üye ülkelere Filistin'in UNESCO üyeliğine destek vermeleri çağrısında bulundu. Ekmeleddin İhsanoğlu, Filistin'in UNESCO'ya tam üyeliğiyle ilgili İİT üyesi ve İİT dışı ülkelerden çok sayıda üst düzeyli temsilciyle son bir hafta içinde ikili görüşmelerde bulunmuştu Genel Sekreter, görüşmelerde ülke temsilcilerinden, Filistin oylamasında üyelik için olumlu yönde oy kullanmalarını istemişti. Filistin Dışişleri Bakanı Riyad El Maliki ve beraberindeki heyetle de bir koordinasyon toplantısı yapan Genel Sekreter, çarşamba gününden beri Londra'dan Paris'e kadar Avrupa'da bu oylama ile ilgili temaslarda bulunuyordu.