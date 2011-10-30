-UNESCO'da Filistin için tarihi oylama PARİS (A.A) - 30.10.2011 - Merkezi Paris'te bulunan Birleşmiş Milletler Bilim, Eğitim ve Kültür Kuruluşu UNESCO'nun, Filistin'in tam üyelik başvurusunu pazartesi günü oylaması bekleniyor. UNESCO sözcüsü tarafından daha önce yapılan açıklamada, başvurunun, Paris'te devam eden 36. genel konferans çerçevesinde Pazartesi günü oylanacağı bildirilmişti. UNESCO yürütme kurulu, geçen ay yapılan toplantısında, Filistin'in tam üyeliğinin genel konferansa tavsiye edilmesini kararlaştırmıştı. Yapılan oylamada 58 üyenin 40'ı olumlu, 4'ü ret oyu verirken, 14 ülke çekimser kalmıştı. UNESCO'ya üyelik başvurusunun görüşülmesi 1989 yılından bu yana ertelenen Filistin, kuruluşta gözlemci olarak bulunuyor. Yürütme kurulu geçen ay ayrıca, Filistin'deki eğitim ve kültür kurumlarının durumu ile başta Kudüs olmak üzere işgal altındaki topraklardaki kültür mirasının durumu konusunda İsrail'i uyaran beş ayrı karar almıştı. Filistin'in, tam üyelik kararının resmen açıklanmasının ardından düzenlenecek törenle UNESCO sözleşmelerine taraf olması bekleniyor.