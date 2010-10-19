-UNESCO, MESCİD-İ AKSA KONUSUNDA İSRAİL'İ UYARDI PARİS (A.A) - 19.10.2010 - Merkezi Paris'te bulunan Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim Ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) Yürütme Kurulu, İsrail makamlarının Mescid-i Aksa ve Kudüs'teki Eski Kent civarında devam etmekte olan arkeolojik kazı çalışmalarından duyduğu endişeyi dile getirdi. Yürütme Kurulu, Filistin ve işgal altındaki Arap topraklarında eğitim ve kültür kurumlarının durumu ve kültürel mirasın korunmasıyla ilgili 5 karar tasarısını yapılan oylama sonucunda oy çoğunluğuyla kabul etti. Kararlarda, İsrail'in Doğu Kudüs'te dini, kültürel ve demografik yapıyı bozan uygulamaları eleştirildi. -İSRAİL ULUSLARARASI HUKUKU İHLAL EDİYOR- ''UNESCO Genel Direktörü Doğu Kudüs'ten sorumlu olacak bir veya birkaç daimi uzman atamaya, İsrail'i uzman çalışmalarını kolaylaştırmaya, üye devletleri ise bu çalışmayı finanse etmeye'' davet eden kararlarda ayrıca, ''El Halil'deki Piskoposlar Kabri - Halil İbrahim Camisi ile Beytüllahim'deki Raşel'in Türbesi - Bilal Bin Rabah Camii'nin İsrail ulusal miras listesine kaydedilmesinin uluslararası hukukun İsrail tarafından ihlali olduğu'' teyit edildi. UNESCO kararlarında, Gazze'de devam eden ablukadan duyulan endişe de dile getirildi ve Genel Direktör, işgal altında bulunan Arap topraklarındaki eğitim ve kültür kurumlarının durumunu incelemek üzere bölgeye uzman göndermeye davet edildi. Söz konusu kararlar, UNESCO'nun en önemli yönetim organı konumundaki Yürütme Kurulu tarafından bugüne dek Filistin konusunda kabul edilen en kapsamlı ve somut önerileri içeren kararları oluşturuyor.