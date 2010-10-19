T24 LogoT24 Logo
Dünya

UNESCO, MESCİD

19 Ekim 2010 15:15

-UNESCO, MESCİD-İ AKSA KONUSUNDA İSRAİL'İ UYARDI PARİS (A.A) - 19.10.2010 - Merkezi Paris'te bulunan Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim Ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) Yürütme Kurulu, İsrail makamlarının Mescid-i Aksa ve Kudüs'teki Eski Kent civarında devam etmekte olan arkeolojik kazı çalışmalarından duyduğu endişeyi dile getirdi. Yürütme Kurulu, Filistin ve işgal altındaki Arap topraklarında eğitim ve kültür kurumlarının durumu ve kültürel mirasın korunmasıyla ilgili 5 karar tasarısını yapılan oylama sonucunda oy çoğunluğuyla kabul etti. Kararlarda, İsrail'in Doğu Kudüs'te dini, kültürel ve demografik yapıyı bozan uygulamaları eleştirildi. -İSRAİL ULUSLARARASI HUKUKU İHLAL EDİYOR- ''UNESCO Genel Direktörü Doğu Kudüs'ten sorumlu olacak bir veya birkaç daimi uzman atamaya, İsrail'i uzman çalışmalarını kolaylaştırmaya, üye devletleri ise  bu çalışmayı finanse etmeye'' davet eden kararlarda ayrıca, ''El Halil'deki Piskoposlar Kabri - Halil İbrahim Camisi ile Beytüllahim'deki Raşel'in Türbesi - Bilal Bin Rabah Camii'nin İsrail ulusal miras listesine kaydedilmesinin uluslararası hukukun İsrail tarafından ihlali olduğu'' teyit edildi. UNESCO kararlarında, Gazze'de devam eden ablukadan duyulan endişe de dile getirildi ve Genel Direktör, işgal altında bulunan Arap topraklarındaki eğitim ve kültür kurumlarının durumunu incelemek üzere bölgeye uzman göndermeye davet edildi. Söz konusu kararlar, UNESCO'nun en önemli yönetim organı konumundaki Yürütme Kurulu tarafından bugüne dek Filistin konusunda kabul edilen en kapsamlı ve somut önerileri içeren kararları oluşturuyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24