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UNESCO listesindeki yufka, Kayseri'de bir ilçenin geçim kaynağı

KAYSERİ,(DHA)- BİRLEŞMİŞ Milletler Bilim, Eğitim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) Somut Olmayan Kültür Mirası Listesi’ne dahil edilen yufka, Özvatan ilçesinin geçim kaynağı oldu

22 Şubat 2018 15:13

KAYSERİ,(DHA)- BİRLEŞMİŞ Milletler Bilim, Eğitim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) Somut Olmayan Kültür Mirası Listesi’ne dahil edilen yufka, Özvatan ilçesinin geçim kaynağı oldu. Belediye tarafından faaliyete geçirilen yufka üretim tesisinde günde 1200 adet yufka  üretiliyor
Birleşmiş Milletler Bilim, Eğitim ve Kültür Örgütü’nün (UNESCO) Somut Olmayan Kültür Mirası Listesi’ne dahil edilen yufka, Kayseri’nin Özvatan ilçesinde gelir kapısı oldu. İşsizlik seviyesinin yüksek olduğu ve özellikle kadınların iş bulmakta büyük sıkıntı yaşadığı Özvatan ilçesinde Belediye Başkanı Halit Demir’in girişimiyle kurulan ve 3 yıldır faaliyetine devam eden yufka üretim tesislerinde günlük bin 200 adet yufka üretiliyor. Türk mutfak kültürüne özgü bir ürün olan yufka ekmeğini tesis kurarak seri üretime geçiren Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir, insanları doğduğu yerde doyurmak amacıyla böyle bir girişimde bulunduğunu söyledi. Başkan Demir, yufka üretim tesisini nasıl hayata geçirdiğini ise,\" Bölgemize has yufkamız var. Özellikle kış aylarına yakın zamanlarda yapılır. Yaz mevsimine kadar yufka sofralardan eksik olmaz. Ekmek ihtiyacı bu şekilde karşılanır. Bizde bu konuyu düşündük ve daha profesyonel manada yapalım istedik. Bu düşüncemizi hayata geçirdik. Tesisimizin yapım süreci, makinelerin gelmesi, araç gereç ve eleman teminiyle başladık. Şu an itibariyle çok memnunuz. Amacımıza ulaştığımızı düşünüyorum“ dedi.
14 KİŞİ ÇALIŞIYOR
Tesiste 12’si kadın olmak üzere servis elemanlarıyla birlikte 14 kişiye iş imkanı sunduklarını belirten Başkan Demir, “Yaptığımız yufkaları şehir içi ve şehir dışı olmak üzere servis yapıyoruz. Bölgeye hitap edebiliyoruz. Sipariş üzerine çalışıyoruz. Günlük burada bin 200 adet yufka üretiliyor. Seri bir şekilde üretimimizi sürdürüyoruz. Pazar günleri çalışmıyoruz” dedi.
Tandır başında yufka pişiren Rabia Erkılıç “Burada 3 tandır var. Her bir tandırda günde 400 tane olmak üzere toplam 1200 tane yufka pişiriliyor. Tandır başında sıcakta çalışmak zor ama zamanla alıştık. Aile bütçemize büyük katkısı var. Çok memnunum” dedi.
Yufka, sacda pişince kuruyor ve hafif buğday unu plakalarına dönüşüyor. Az su ile ıslatılarak yumuşatılan ve bir kişinin karnını rahatça doyurabilen bu yufkalar, kolay taşındığı gibi aylarca da saklanabiliyor.

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